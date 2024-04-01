التحالف الوطني يواصل تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على محدودي الدخل بالمنيا ضمن حملة إفطار صائم.

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 05:34 مساءً - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار الساخنة علي الفئات المستحقة من الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل بقرية طمبو بمركز بني مزار بمحافظة المنيا ضمن حملة إفطار صائم.

وفي سياق متصل، قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، دورات تدريبية لسيدات محافظة شمال سيناء، لتدريبهن على التفصيل والخياطة والتطريز السيناوي.

وأوضحت صفحة التحالف الوطني على فيسبوك، أنه تم نحو 50 فتاة وسيدة بأمانة التحالف بمحافظة شمال سيناء على ثلاث دورات تدريبية تأهلهم لسوق العمل.

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، دورات تدريبية لسيدات محافظة شمال سيناء، لتدريبهن على التفصيل والخياطة والتطريز السيناوي.