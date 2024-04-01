نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاط صور خلسة للزائرين في معبد بالأقصر.. ما القصة؟ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوجئ عدد كبير من المتابعين للشأن الأثري في مصر، ومن الأثريين العاملين في المجلس الأعلى للآثار، بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، والذي تم إنشاءه خصيصًا لنشر عدد من الفيديوهات، التي أظهرت شخص يضبط فتاة وشاب في وضع غير لائق مدعيا أنه مدير المعبد، بعدما التقط لهما صورا دون علمهما.

دوت الخليج تحقق

وتلقفت بوابة دوت الخليج الإلكرتونية الفيديوهات، وبدأت في التواصل ما العديد من المصادر داخل المجلس الأعلى للآثار، سواء في معابد الكرنك أو الأقصر، أو في معبد هابو أو الرامسيوم، وذلك للوقوف على مدى صحة تلك الفيديوهات التي يظهر فيها صوت أحد الأشخاص يهدد عدد من الزائرين بأحد المعابد، كما أنه يتتبع بكاميرا الموبيل الخاصة به الزائرين والسائحين ويحتفظ بتلك الفيديوهات على الهاتف الخاص به كما أفادت المصادر.

هذا المدير

ويُظهر أحد تلك الفيديوهات من وصفه المصادر بكلمة «هذا المدير» صوتًا لشخص يدعى كونه مدير المعبد وهو يهدد شاب وفتاة تم ضبطهما بوضع ما داخل المعبد، وقال المصدر لـ "دوت الخليج" أن «هذا المدير» دائم الترصد بالزوار، ويلتقط لهم الفيديوهات ويحتفظ بها على هاتفه المحمول، ثم فجر مفاجأة كبرى، وهي أن الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بالأساس تم تسريبها من هاتفه المحممول

إجراء غير قانوني

وأضاف مصدر آخر أن هذا الإجراء غير قانوني وتعد على الحريات الشخصية داخل حيز الأثر، ولو أن هناك فعل ما غير متناسب مع قدسية وهيبة الأثر فعليه بإبلاغ شرطة السياحة والاثار، أما أسلوب تجيل الفيديوهات خلسة للزائرين فنحن للمرة الأولى التي نصادف مثل تلك الحالة والتي تسئ لكل العاملين في المجلس الأعلى للآثار على حسب وصفه

مسؤول يوضح

وتواصلت دوت الخليج بدورها مع أحد المسؤولين داخل المجلس الأعلى للآثار، لتعرف هل من مسؤوليات مدير المعبد أن يضبط الخارجين عن الاداب العامة، وقد نفى المسؤول هذا حيث قال إن هذا من اختصاص الأمن ودون تسجيل فيديو بل يتم ضبط الحالة واقتيادها لشرطة السياحة والاثار والتي لديها من الحنكة والمهارة والخبرة في التعامل م مثل تلك الحالات.

تساؤلات مشروعة

والمثير في تلك الفيديوهات -والكلام للمصدر- أن بعض منها يعتبر اعتيادي، ففيها فيديو لرجل يضع ذراعه على كتفي سيدة، فمن المحتمل أن تكون زوجته أو أخته، ثم ما هو الداعي لالتقاطه من الأساس.

ثم فيها فيديو آخر لرجل وامرأة بوضع غير أخلاقي، فلماذا لم ينبه المدير الأمن، ولماذا يحتفظ بالفيديو؟، ثم هناك فيديو تم التقاطه خلسه لفوج سياحي، فما هو الداعي لهذا الفيديو ولماذا يحتفظ به «هذا المدير» على هاتفه المحمول حسبما أفادت المصادر.