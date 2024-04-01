برنامج "حياة كريمة" يشارك الخير مع مطبخ يقدم وجبات مجانية للمحتاجين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 07:37 مساءً - قرر برنامج "حياة كريمة" تقديم أيمن مصطفى على قناة dmc، المشاركة فى الخير مع مطبخ يقدم الأكل مجانا لأى شخص محتاج.

وقال أحد القائمين على الجمعية الخيرية بالعمرانية، نعمل منذ 2003 على التبرعات العينية والمادية والطاقة الإنتاجية تبدأ من 600 وجبة و 1000 أو 2000 حسب كرم الله، وفى رمضان ممكن 600 أو 700 وجبة على الأرض وقد يتخطى الـ 1000 وبنفرش الشاعر بمائدة يوميا.

وأكد، بنكفل أسر أيتام تحضر هنا لأخذ وجبات شهرية لها، وعابر السبيل بييجى ياكل على المائدة، فضلا عن فقراء المنطقة، وعمل وجبات للمدارس والمعاهد الأزهرية بدون مقابل وذلك عندما يقومون بتنظيم يوم إفطار صائم للأيتام أو أن نحضرهم للمائدة.

ولفت إلى أن العاملين بالجمعية كتير ويعملون شيفتات، وخلال الحلقة أهداه البرنامج "ميدالية أبطال حياة كريمة"، ومبلغ مالى يكفى 500 وجبة غذائية ومدهم بمواد غذائية فى حالة الطلب".