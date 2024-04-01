الإمام الطيب: حين يُبتلى المؤمنون بالقتل أو التجويع فليست إهانة لهم ولن يتخلى عنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 07:37 مساءً - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه حين يُبتلى المؤمنون بالقتل أو التجويع فلا نعتقد أن هذا إهانة من الله لهم وأن الله تخلى عن عطفه على أحبابه وعلى عباده المؤمنين.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثانية والعشرون من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن هذا قد يكون له نتائج طيبة جدا تعود على هؤلاء الذين قدموا أرواحهم لبلادهم أو أسرهم أو عائلاتهم أو القضية ككل.

أوضح شيخ الأزهر أنه قبل أن نترك العبد مبتلى للاعتراض والضيف يفكر فى صفة العدل وأن الله ثبتت له صفة العدل ويكره الظلم والظالمين وتوعدهم بعذاب أليم وقال :إنى حرمت الظلم على نفسى، وأخبر العبد أنه إذا ابتلاه فعليه بالصبر فيعلل نفسه وما هى إلا أيام ويخرج الإبتلاء، ويبتلى الرجل على قدر دينه أو إيمانه.