شيخ الأزهر: الله يبتلى الصالحين ليكافئهم بمنازل عليا فى الجنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 07:37 مساءً - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هناك عباد يبتليها الله ويصيبها بالابتلاء وهم صالحون لمنازل عليا فى الجنة ولا يصل إليها إلا عن هذا الطريق، ويأتى هنا الصبر على القضاء والقدر، والأخير أحد أعمدة الإيمان فى حديث الإيمان.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثانية والعشرين من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن الابتلاء ظاهرة صعب الاحتمال، لكن هنا أمرنا الله بالصبر عليه فهى مرحلة وبنعديها، وفى نفس الوقت كن مع الله.

وأكد شيخ الأزهر أن العبد إذا لم يصبر على القضاء والقدر فلن يستطيع دفع شيء من هذا القدر، وسيمر القضاء والقدر، موضحا أن يكون الصبر على الإبتلاء باقتناع وأمل فى الله وأن يكون هذا مقدمات خير قادم وتكفير للسيئات.