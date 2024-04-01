شيخ الأزهر: الابتلاء عدل من الله والبلاء إكرام شديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 07:37 مساءً - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه يجب علينا أن ننظر للابتلاء فى إطار العدل والجود، ويفهم الجود فى قوله تعالى : "فتبارك الله أحسن الخالقين"، وهى تعنى أن ما فيه العبد أحسن شىء، وثبت أن الابتلاء عدل من الله.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثانية والعشرين من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وهناك أنبياء قُتلوا ومعروف من قتلهم، موضحا أن البلاء ليس إهانة فى الظاهر وإهانة فى الباطن، لكنه إكرام شديد.

ولفت الإمام الأكبر إلى أنه كلما كان الإنسان بعيدا عن الله كلما يكون بعيدا عن الابتلاء، فالبلاء ورد تحت عباءة العدل فهو ليس ظلما، وصورة الابتلاء إهانة ومضمونة خير وفيه لمسة كرم خفية قد تظهر فى الدنيا وقد تظهر فى الآخرة.