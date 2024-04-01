وزارة المالية توضح حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة.. اعرف الموعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الأخيرة وقبل حلول عيد الفطر المبارك يزداد تساؤل الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وذلك بسبب أن المواعيد المعلن عنها من قبل سوف تكون متعارضة مع إجازات العيد لذلك يبدأ التساؤلات عن أي قرارات سوف تتخذها الوزارة بشأن مرتبات شهر أبريل وذلك ليكونوا على دراية بالموعد الأساسي.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات هذا الشهر يكون كالمعتاد مثل ما سبق في الشهور السابقة لذلك يكون اليوم الأول من صرف المرتبات يوم 21 أبريل الموافق الأحد القادم ويستمر الصرف إلى يوم الخميس الموافق 25 أبريل، بالإضافة إلى صرف الزيادة المنتظرة على الراتب الأساسي ويوجد احتمالية صرف الزيادة أولاً خلال الأسبوع الأول من أبريل وإضافة الراتب بداية من يوم 20 في الشهر، كما يوجد أخبار مؤكدة عن صرف جميع الزيادات والحوافز المنتظرة بعد إجازة العيد مباشرة.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل

أوضحت وزارة المالية بصرف رواتب شهر أبريل ومايو من خلال البنوك، والصرافة، والبريد المصري حيث يمكنك التوجه إلى البنك أو المكان الذي تحصل على راتبك من خلال بداية من يوم 21 أبريل، وإذا كنت من الأشخاص التي تحصل على راتبها من خلال البنك أو البريد فيفضل الذهاب إليه في اليوم المحدد للنزول القبض حتى تتجنب الازدحام مع الأشخاص الذي لديهم مرتبات في يوم آخر، كما يوجد أكثر من صراف آلي في كل منطقة يمكنك التوجه إليها في أوقات مختلفة لتجنب الزحام والحصول على راتبك بشكل منظم وأمن.