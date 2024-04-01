نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تفاصيل إقامة صلاة العيد في مساجد الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تفاصيل إقامة صلاة العيد في مساجد الجمهورية، وقد صرح الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

