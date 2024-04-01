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الأوقاف تعلن تفاصيل إقامة صلاة العيد في مساجد الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن  تفاصيل  إقامة صلاة العيد في مساجد الجمهورية، وقد  صرح الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.
أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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