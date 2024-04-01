مروان موسى لـ «ع المسرح»: مغني الراب بيتريق وبيترد علينا فى لايفات مع الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 08:34 مساءً - أكد مروان موسى مغني راب، موسيقي، كاتب أغاني، منتج موسيقي وممثل مصري، اللى بيقدم موسيقى للجمهور عليه دور كبير علشان يبهره، لإثبات أن الراب مميز، واحنا المجال اللى بيشتم واللى بيتريق على ده وده وكل ده بيرجعلنا واحنا فى لايف مع الجمهور".

وأضاف مروان موسى، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، لو كنت بغنى أغانى حب وكلام جميل هيعاملونى بحب، لكن الجمهور لما بيشوفنى بيفتكر التنمر والروشنة وبيدخل علينا وهو عاوز يروش علينا".

أكد مروان موسى، لما بفتح لايف بلاقى الناس بتروش عليا، ومبردش على حد علشان مقفلش اللايف، موضحا أن الجمهور صعب فى مجالنا، والكبيرة عندنا أن إى حد يضحك الناس علينا"، وعن قول الفنان عمرو مصطفى بأن مغنى الراب بيشتروا الأغانى جاهزة رد:"كلام مش صح لأنه تعميم".