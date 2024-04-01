نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتورة/ رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.

- الدكتورة/ نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- الدكتور/ علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.

- الدكتور/ نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- الدكتورة/ هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.

- الدكتور/ محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

- الدكتور/ أحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

- الدكتور/ أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.