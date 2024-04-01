نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن عن إنجازاتها في الربع الأول لعام 2024م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إنجازاتها في الربع الأول لعام 2024م. حيث جاءت كالآتي:

أولًا: في مجال التدريب والتثقيف

نفذت وزارة الأوقاف ( 92 ) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من ( 6517 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا، وذلك على النحو التالي:

أ- الدورات الدولية

1. تم عقد الدورة الدولية السادسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، في الفترة من 2/ 3/ 2024م حتى 7/ 3/ 2024م.

ب- الدورات الداخلية

1. تم عقد الدورة المتكاملة للدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات ( المكون الثقافي ) بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم ( 68 ) إمامًا وواعظة، في الفترة من 26/ 2/ 2024م حتى 28/ 2/ 2024م.

2. تم عقد ( 6 ) دورات لـ( 86 ) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة ( ICDL ) من أكاديمية الأوقاف الدولية ( 1581 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

3. تم عقد دورة ( سفراء وطن ) للأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان 1445هــ، لعدد ( 84 ) إمامًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 6 مارس 2024م.

4. تم عقد الدورة السادسة ( قادة فكر ) لعدد ( 100 ) إمام وواعظ بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 16 يناير 2024م.

5. تم عقد دورة ( رائدات فكر ) لعدد ( 30 ) واعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2024م.

6. تم عقد دورة عالية المستوى لعدد ( 25 ) إمامًا بأكاديمية الشرطة، في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024م.

7. تم عقد ( 8 ) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد ( 575 ) مفتشًا وإمامًا وإداريًّا.

8. تم عقد ( 4 ) دورات عن بُعد لعدد ( 283 ) إمامًا وواعظة وخطيب مكافأة.

9. تم عقد ( 21 ) دورة في اللغة العربية بالتعاون مع الجامعات المصرية، لعدد ( 1050 ) إمامًا وواعظة.

10. تم عقد ( 36 ) دورة ضمن برنامج دورات اليوم الواحد بالمديريات الإقليمية في الدعوة الإلكترونية وفقه الصيام لعدد ( 3552 ) إمامًا وواعظة.

11. تم عقد معسكرين تثقيفيين أحدهما للأئمة والواعظات بمديريتي أوقاف الإسكندرية والبحيرة لعدد ( 150 ) إمامًا وواعظة، والثاني للطلبة الوافدين لعدد ( 50 ) طالبة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

12. تم عقد ( 9 ) دورات في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم النسل لعدد ( 450 ) إمامًا وواعظة.

ثانيًا: في مجال الدعوة

1. القوافل الدعوية:

سيرت وزارة الأوقاف عدد ( 144 ) قافلة دعوية خلال الربع الأول 2024م، وبيانها كالتالي:

• تم تسيير عدد ( 12 ) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية ) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء من يناير وحتى مارس 2024م.

• تم تسيير عدد ( 32 ) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: ( شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، بني سويف، أسوان، السويس، الغربية، دمياط الوادي الجديد، الفيوم ).

• تم تسيير عدد ( 100 ) قافلة دعوية على مستوى المديريات الإقليمية.

2. الأسابيع الدعوية والثقافية:

• تم تنفيذ عدد ( 762 ) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية:

• تم تنفيذ عدد ( 1676 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية.

4. مجالس الإفتاء وندوات التثقيف الفقهي:

تم تنفيذ عدد ( 831 ) من مجالس إفتاء الواعظات وندوات التثقيف الفقهي، على النحو التالي:

• عدد ( 480 ) ندوة إفتاء وتثقيف فقهي.

• عدد ( 351 ) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

5. المنبر الثابت:

• تم تنفيذ نحو ( 17000 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 1119 ) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

6. الدروس المنهجية:

تم تنفيذ عدد ( 13080 ) درس منهجي، على النحو التالي:

• عدد ( 12000 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 1000 ) مسجد على مستوى الجمهورية.

• عدد ( 1080 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد ( 90 ) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

7. مجالس مساجد الأعلام الدينية والعلمية:

• تم تنفيذ عدد ( 39 ) ندوة علمية بمساجد: ( الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط ).

8. البرنامج التثقيفي:

• تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بعدد ( 13573 ) مسجد على مستوى الجمهورية وذلك كل خميس.

9. الندوات المشتركة مع الإعلام:

تم تنفيذ عدد ( 26 ) ندوة مشتركة، وبيانها كالتالي:

• تم تنفيذ عدد ( 14 ) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية ( المسجد القديم القناطر الخيرية القليوبية، مسجد الشهداء غرب مدينة نصر خلف قسم ثاني مسجد الرحمة شارع صبري أبو علم باب اللوق، مسجد سيدي على البيومي ميدان الجيش العباسية القاهرة، مسجد العظيم زهراء المعادي البساتين، مسجد بيبرس قليوب القليوبية، مسجد علي بن أبي طالب الدقي، مسجد الخازندارة شبرا مصر، مسجد خالد بن الوليد الكيت كات الجيزة ).

• تم تنفيذ عدد ( 12 ) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وتذاع على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

10. الندوات العامة:

• تم تنفيذ ندوات علمية بعنوان فضائل الصلاة والسلام على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعدد ( 2866 ) ندوة على مستوى الجمهورية.

• تم تنفيذ عدد ( 1444 ) ندوة علمية بعنوان: "الإسراء والمعراج دروس وعبر".

• تم تنفيذ ( 1444 ) ندوة علمية بعنوان "فضائل الذكر وآدابه".

• تم تنفيذ البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بعدد ( 14444 ) يوم الخميس من كل أسبوع.

• تم تنفيذ عدد ( 3200 ) خاطرة دعوية للواعظات خلال شهر رمضان المبارك.

• يتم تنفيذ الملتقى الفكري للواعظات يوميا، الملتقى الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة والمديريات الإقليمية المختلفة.

• يتم تنفيذ الملتقى الفكري لأساتذة جامعة الأزهر الشريف والأئمة، الملتقى الرئيسي بمسجد الحسين والباقي بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ الندوات الشهرية الكبرى وتتضمن موضوعات مختلفة بعدد ( 80 ) ندوة.

11. اعتماد الخطباء والواعظات:

- تم اعتماد عدد ( 695 ) خطيب مكافأة.

- تم اعتماد عدد ( 102 ) واعظة.

خطة دعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان 1445هــ على النحو التالي:

أ: البرامج الدعوية بالمساجد

1. عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

2. عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح.

3. عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف.

4. عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد ( 21 ) مديرية بعد صلاة الظهر.

5. عقد أكثر من ( 30 ) ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.

6. عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين ( 5-7 ) دقائق.

7. عقد خاطرة دوت الخليج، يوميًا عقب صلاة دوت الخليج في حدود خمس دقائق.

8. إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية.

9. إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا.

10. سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439 مسجدًا.

11. تمت إقامة عدد ( 80 ) ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز.

12. تمت إقامة عدد ( 1212 ) ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات.

ب: البرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية

• البرامج التلفزيونية

1. بث مباشر لصلاة التراويح وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس.

2. بث مباشر لخاطرة التراويح من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس.

3. برنامج ( دعاء الأنبياء ) مع قناة الناس بمسجد الظاهر بيبرس.

4. برنامج ( الباقيات الصالحات ) مع القناة الثانية.

5. برنامج ( الرحمة المهداة ) مع قناة النيل للأخبار.

6. برنامج ( مجالس التدبر ) مع قناة مصر الزراعية بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ).

7. برنامج ( حديث الروح ) مع القناة الأولى.

8. برنامج ( على خطى عائشة.. رضي الله عنها ) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.

9. برنامج ( صباحنا بالمصري ) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى.

10. برنامج ( سفراء دولة التلاوة حول العالم في شهر رمضان ) مع قناة الناس.

11. برنامج ( سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم ) يذاع على القناة الأولى.

12. الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

• البرامج الإذاعية

1. خاطرة دعوية، على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2. برنامج ( مع آيات الله ) مع راديو 9090.

• برامج الدعوة الإلكترونية

1. برنامج ( تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ) لمواقع وصفحات وزارة الأوقاف.

2. برنامج ( خواطر رمضانية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

3. برنامج ( تلاوات قرآنية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

4. برنامج ( لسان الذاكرين ) بالتنسيق مع موقع فيتو.

5. برنامج ( ابتهالات دينية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

6. برنامج ( فقه المرأة ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

7. برنامج ( أسماء من نور ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

8. برنامج ( أدعية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة.

9. برنامج ( نصائح للصائمين ) مع موقع صدى البلد الإلكتروني.

10. برنامج رمضاني عن الصحابة ( رضي الله عنهم ) مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

• المقالات بالصحف والمجلات

1. نشر العديد من المقالات والخواطر الدعوية لوزير الأوقاف بكل من صحيفة الجمهورية، وصحيفة الوفد، وصحيفة اليوم السابع.

2. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة الأهرام.

3. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بمجلة الأهرام العربي.

4. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة عقيدتي.

5. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة اللواء الإسلامي.

6. نشر العديد من المقالات للأئمة والواعظات بصحيفة أخبار اليوم.

• المسابقات التشجيعية

1. مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم ( المقاصد القرآنية ).

2. مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية ( مساجد مصر ).

3. مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي.

4. مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

ثالثًا: في مجال خدمة القرآن الكريم والمسابقات القرآنية

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال الربع الأول من عام 2024م وذلك على النحو التالي:

1- المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد ( 52655 ) مقرأة قرآنية خلال الربع الأول من عام 2024 على النحو التالي:

• مقارئ الأئمة: وعددها ( 631 ) مقرأة وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد ( 8203 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء: وعددها ( 846 ) مقرأة وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد ( 10998 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الجمهور: وعددها ( 2507 ) مقرأة وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، وتم عقد عدد ( 32591 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• المقارئ النموذجية: وعددها ( 25 ) مقرأة وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد ( 325 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ السيدات: وعددها ( 5 ) مقارئ وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، وتم عقد عدد ( 65 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقارئ الواعظات: وعددها ( 35 ) مقرأة وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر، وتم عقد عدد ( 455 ) مقرأة على مستوي الجمهورية.

• مقرأة كبار القراء: وتعقد ( 4 ) مرات شهريًا، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر، وتم عقد ( 18 ) مقرأة.

• تم عقد أول مقرأة للفتيات الفائزات في المسابقات العالمية.

• تم عقد أول مقرأة للناشئة وذوي الهمم الفائزين في المسابقات العالمية.

• تم عقد أول مقرأة للأسر القرآنية الفائزة في المسابقات العالمية.

2- مجالس الإقراء

• مجالس الإقراء على كبار القراء: وعددها ( 18 ) مجلسًا، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة دوت الخليج، وتم عقد عدد ( 201 ) مجلس على مستوى الجمهورية.

3- مراكز التلاوة:

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة: وعددها ( 14 ) مركزًا، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر، والجمعة قبيل الصلاة، وقد تم عقد ( 280 ) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

4- مكاتب التحفيظ: تم عقد عدد ( 24857 ) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية، وبيانها كالتالي:

• مكاتب تحفيظ على درجة: وعددها ( 151 ) مكتبًا، وتعقد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت بواقع ( 10117 ) حلقة تحفيظ.

• مكاتب تحفيظ بالمكافأة: وعددها ( 220 ) مكتبًا، وتعقد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت بواقع ( 14740 ) حلقة تحفيظ.

5- التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاته ( 93 ) حلقة تحفيظ، وتم عقد ( 2418 ) حلقة تحفيظ عن بعد.

6- برنامج ختم القرآن الكريم ( صحح قراءتك ): ويعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًا بعدد ( 1535 ) مسجدًا موزعة على الجمهورية، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) من السبت إلى الخميس أسبوعيًا، وتم عقد ( 99853 ) جلسة.

7- مبادرة ( حصن طفلك بالقرآن ): تم عقدها خلال إجازة نصف العام الدراسي بعدد ( 6014 ) مسجدًا، وتم عقد أكثر من ( 108 ) ألف جلسة.

8- المسابقات القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف خلال الربع الأول من عام 2024 المسابقات الآتية:

• مسابقة أعضاء المقارئ القرآنية وتم توزيع الأعضاء على المقارئ القرآنية وعددهم ( 524 ) عضوًا جديدًا ليصل عدد الأعضاء إلى نحو 7700 عضو.

• تم الانتهاء من المسابقة الثقافية الكبرى ( النسخة الثانية ) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

• تم اعتماد ( 87 ) محفظًا بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن ليبلغ عدد من تم اعتمادهم حتى تاريخه ( 2837 ) محفظًا.

• بجوائز قيمتها مليون و400 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظات تم عقد ( 7 ) مسابقات قرآنية خلال شهر رمضان 1445هـ بين وزارة الأوقاف ومحافظات: ( شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والمنيا والبحر الأحمر والفيوم ) وتم إعلان أسماء الفائزين والذين بلغ عددهم ( 2428 ) فائزًا.

• تم اعتماد عدد ( 17 ) محفظًا معتمدًا من الطلاب المتميزين في المسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 / 2024م.

• تم الإعلان عن مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

• تم الانتهاء من المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين وأسفرت النتيجة عن فوز ( 25 ) متسابقًا.

9- الختمات القرآنية والأمسيات الابتهالية:

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر شعبان من خلال المساجد الكبرى بالمديريات.

• تم ختم القرآن الكريم في استقبال شهر رمضان من خلال المقارئ النموذجية.

• تم عقد أكثر من ( 40 ) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• تم عقد أكثر من ( 20 ) ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأئمة.

• تم عقد أكثر من ( 40 ) ختمة للقرآن الكريم في استقبال العشر الأواخر من شهر رمضان من خلال المقارئ القرآنية للأعضاء.

• تم عقد أكثر من ( 25 ) أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بالمساجد الكبرى.

رابعًا: في مجال التأليف والترجمة والنشر

2. تم تأليف وترجمة ونشر ( 14 ) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى ( 484 ) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، على النحو التالي:

• تم تأليف ( 4 ) كتب جديدة هي: ( البيان على المنتخب جـ29 - أجمل ما قيل في المناسبات - الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية جـ29 - الإمام النووي عالم مصره وفقيه عصره )، ليصل عدد الكتب المؤلفة إلى ( 132 ) كتابًا.

• تم من خلال التعاون بين وزارتي الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار ( 4 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" باللغة العربية أهمها: ( موسوعة رؤية )، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها ( 70 ) كتابًا، كما تم ترجمة كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة إلى اللغة الصينية ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها ( 91 ) كتابًا، كما تم إصدار ( 2 ) كتاب جديد ضمن سلسلة "رؤية" للنشء، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى ( 29 ) إصدارًا، كما تم إصدار ( 3 ) كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" للنشء باللغات الأجنبية، ليصل إجمالي ما تم إصداره منها إلى ( 21 ) كتابًا.

خامسًا: في مجال عمارة المساجد

1. تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير ( 428 ) مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة تقدر بنحو ( 1،358،749،025 ) جنيهًا، منها ( 54 ) مسجدًا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، بتكلفة تقدر بنحو ( 195،153،245 ) جنيهًا، و( 373 ) مسجدًا بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو ( 1،163،595،780 ) جنيهًا.

وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ( 11887 ) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليار جنيه، منها ( 4677 ) مسجدًا بتكلفة بلغت ( 6،161،607،304 ) جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو ( 7210 ) مساجد تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بنحو ( 10،918،930،780 ) جنيهًا.

2. تم فرش ( 808 ) مساجد، بكمية فرش بلغت ( 247529 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت ( 68،070،475 ) جنيهًا.

3. حصول عدد ( 58 ) مسجدًا جديدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، ليصل إجمالي عدد المساجد ( 406 ) مسجد حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

سادسًا: في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف أكثر من ( 63 ) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

1. تم صرف ( 6،632،812 ) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

2. تم صرف ( 10 ) ملايين جنيه من باب القرض الحسن دون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

3. تم توزيع ( 320 ) طن سلع غذائية؛ منها 40 طن لأهالي غزة، من لحوم الأوقاف؛ و( 150 ) طن لحوم ؛ منها ( 10 ) طن لأهالي غزة.

سابعًا: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

1. حققت مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أعلى نسبة مبيعات شهرية لأول مرة على إصدارات المجلس بالمكتبات والمعارض المتنوعة ومعرض القاهرة الدولي رقم ( 55 ) للكتاب، حيث بلغ إجمالي المبيعات حتى الآن في الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 3/ 2024م أكثر من ( 2،5 ) مليون جنيه.

2. إهداء عدد ( 3 ) مكتبات إلى دول: ( بوليفيا - بنين - جيبوتي ) بإجمالي ( 538 ) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. ( 1156 ) منحة دراسية بإجمالي ( 1،642،800 ) جنيه، للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

4. تم عقد ( 17 ) مجلسًا للحديث، بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة.

ثامنًا: هيئة الأوقاف المصرية

حققت هيئة الأوقاف المصرية ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، وذلك على النحو التالي:

1. أولًا: حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس 2024م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1/ 3/2024م حتى 31/ 3/ 2024م مبلغًا وقدره ( 374،591،015 ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( 67،858،862 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 22.1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها ( 134،715،498 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 56.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

2. ثانيًا: حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من 1/ 1/ 2024م حتى 31/ 3/ 2024م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( 773،176،746 ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( 136،225،854 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 21.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها ( 244،057،006 ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( 46.1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

3. ثالثًا: حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 3/ 2024م مبلغًا وقدره ( 1،972،894،308 ) جنيه، بزيادة قدرها ( 321،033،470 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 19.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها ( 543،475،308 ) جنيه، بنسبة قدرها ( 38% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

تاسعًا: مستشفى الدعاة

• تم علاج ( 83 ) حالة من قوائم الانتظار بتكلفة تقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه.

• تخرج ( 16 ) طالبة من المعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة.