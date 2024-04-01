أمين صناعة حزب المصريين: استمرار الرئيس على رأس الدولة المصرية لولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في القائد والتفافهم حوله

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 أبريل 2024 09:41 مساءً - قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إن تأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، سيحمل بين طياته رسائل عديدة للداخل والخارج، في ظل ما شهدته مصر من إنجازات هائلة في عهده خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ”السيسي“ على رأس الدولة المصرية لولاية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري في القائد والتفافهم حوله.

وأضاف ”مهدي“، أن أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية بمثابة استكمال لمسيرة حافلة بالإنجازات التي لم تنقطع خلال 10 سنوات، ورغم ذلك فإن الشعب المصري يعول على الرئيس خلال الولاية الجديدة في استمرار وزيادة هذه الإنجازات التي انتشلت أحلامهم من الوادي الضيق إلى قمة الجبل، لافتًا إلى أن الثاني من أبريل لعام 2024 سيكون شاهدًا على ميلاد الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مصر نحو التنمية في كافة الاتجاهات والقطاعات منذ توليه مقاليد حٌكم البلاد، والعالم أجمع يشهد على تحركاته في جميع الاتجاهات سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى أن حصيلة ذلك ما نشهده من نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والمرافق والصحة والطاقة والصناعة والزراعة والتعليم وغيرهم، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها في كلمات.

وأشار إلى أن الشعب المصري ينتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولايته الجديدة أن يكون هناك اهتمام متزايد بالتصنيع والزراعات الجديدة التي تقدم مزيد من الخدمات للتصنيع بهدف إحداث قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للمصدرين المصريين وإتاحة مناخ مناسب لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى مصر.

واختتم: «ما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أرض مصر يُزيد من التحديات التي تنتظره في الولاية الجديدة من أجل الحفاظ على ما تم والبناء عليه للأفضل، لا سيما في الملفَين السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه الدولة بسبب الحدود المشتعلة والتي يجب التعامل معها من أجل تخفيف آثارها السلبية على مصر».