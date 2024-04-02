وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي على توليه ولاية رئاسية جديدة للجمهورية.. غدا

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي “رئيس الجمهورية” على تنصيبه لتولي فترة رئاسية جديدة غدا.

وكتب جمعة قائلا: يسرني أن أهنئ سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بتوليه ولاية رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية سائلا الله (عز وجل) أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وما فيه صالح وخير البلاد والعباد، وأن يسدد على طريق الخير خطاه، وأن يجعل ولايته هذه ولاية خير ويمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين.

كما يشرفني أن أهنئ سيادته بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا له المزيد من التوفيق في خدمة ديننا ووطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.

الجدير بالذكر بأنه سوف يبدأ مجلس النواب من مقره الجديد في العاصمة الإدارية غدا، حيث تتضمن الجلسة تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة.