نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحي الشعبي.. إفطار ليلة القدر بمنشية الصدر للعام الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، والصحفي محمد الكريتي والكاتبة الصحفية سعاد محمد الصالح، إفطار ليلة القدر بمنطقة منشية الصدر لتكون أطول مائدة إفطار في حي شعبي.

ويجتمع كوكبة من أهل الخير والقيادات السياسية والحزبية والفنية والمسيحية بشارع الأحرار بمنشية الصدر يوم الجمعة المقبل 5 إبريل بحضور أكثر من 3 آلاف شخص للإفطار معًا.

ونظم أهالي منشية الصدر في دائرة الوايلى العام الماضي أطول مائدة إفطار شعبية في شارعي الأحرار وعزبة عبد النبي، جمعت أسر المنطقة من رجال وسيدات وشباب وأطفال على مائدة واحدة.

وأكد المنظمون للإفطار وجود أماكن مخصصة للأطفال والألعاب، وعربات للشاي والقهوة والحلوى، وتم إنشاء مطبخ مفتوح وسط المائدة لشواء اللحوم والفراخ والكفتة، بالإضافة إلى مشاركة السيدات بالوجبات المنزلية.

وأضافوا أن الإفطار سيتم تنظيمه وفقًا لخطة مدروسة، حيث يقوم كل فريق بدور محدد، مثل فريق استقبال الضيوف وفريق المطبخ وفريق التنظيم، لضمان أفضل تنظيم ممكن.