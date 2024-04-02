نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: شبورة مائية تؤثر على الرؤية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الارصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2024، حيث صدر تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الأجواء المتوقعة خلال الأربع ساعات القادمة، ابتداءً من الساعة 4 فجرًا وحتى الساعة 8 صباحًا.

يتوقع تدني مستوى الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة، والطرق القريبة من المسطحات المائية بسبب تشكّل الشبورة المائية.كما تشير خرائط الطقس إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة بدايةً من الأسبوع المقبل.

وفي ضوء هذه التحذيرات، تؤكد الأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات، من خلال تقليل السرعة والحفاظ على مسافات آمنة بين المركبات، وذلك حفاظًا على سلامة المارة والركاب بسبب انعدام الرؤية على بعض الطرق.

كما تنصح الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار لتجنب فقدان السوائل من الجسم والإحساس بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

كما تُشجّع على ارتداء القبعة عند الخروج إلى الشارع في ساعات الذروة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

يتسم طقس اليوم الثلاثاء، بأجواء مائلة للحرارة في ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة، وتبقى السواحل الشمالية دافئة، أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فتكون الأجواء لطيفة عمومًا على معظم الأنحاء.

تحذر الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا تقريبًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية في مناطق متفرقة من البلاد.

كما من المتوقع هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق محددة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.وتشير خرائط الطقس إلى نشاط للرياح على مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة البحر

في البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون الأمواج من خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما في البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الأمواج من خفيفة إلى معتدلة أيضًا، مع ارتفاع يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح يتراوح بين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

القاهرة 31 19

6 أكتوبر 32 18

بنها 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 23 18

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 14

كاترين 22 12

الطور 30 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 24 15

العلمين 25 15

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 21

حلايب 26 20

أبورماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 32 16

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 35 19

أسوان 36 20

الوادي الجديد 35 18

أبوسمبل 36 20