نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد صرف المستحقات المالية ومرتبات شهر أبريل 2024 في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزارة المالية بصرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بداية من أيام الخميس والأحد والاثنين، الموافقة لـ 4 و7 و8 أبريل 2024، وفقًا للكتاب الدوري الصادر.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المقرر أن تُصرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل بداية من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافقة لـ 21 و22 و23 أبريل 2024.

سيتم استكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يمكن صرف المرتبات في الأماكن التالية:

منافذ شركات فوري.

مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.





حتى الآن، لم تعلن وزارة المالية عن أي خبر يفيد بتبكير صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك.