الرئيس السيسي يؤدى اليوم اليمين الدستورية من العاصمة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:31 صباحاً - يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي يعقد جلسته الافتتاحية الأولى فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وسيكون أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولي لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة الافتتاح الرسمى للعاصمة الجديدة، وإيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني عبر ولاية جديدة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فاز بولاية رئاسية جديدة، بعدما تصدَّر نتائج الانتخابات التي أُجريت ديسمبر الماضي.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6 في المائة من الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح حازم عمر على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا بنسبة 4.5 في المائة، بينما حصل المرشح فريد زهران على مليون و767 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4 في المائة، وجاء في المركز الرابع المرشح عبد السند يمامة بحصوله على 822 ألفًا و606 أصوات بنسبة 1.9 في المائة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 66.8 في المائة من عدد الأصوات المقيدة بجداول الانتخابات، بعد مشاركة أكثر من 44 مليون ناخب، وكانت نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8 في المائة، ولم تشهد الانتخابات أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية.