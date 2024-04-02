أخبار مصرية

تنصيب الرئيس السيسى.. توافد النواب على مقر المجلس استعدادا لحلف اليمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:32 صباحاً - استمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية  لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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