نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد أعضاء مجلس النواب يتوافدون على القاعة الرئيسية استعدادًا لجلسة أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزينت القاعة الرئيسية لمجلس النواب في العاصمة الإدارية بمناسبة جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية لولاية ثالثة للبلاد.

انطلقت عملية التوافد على القاعة منذ الصباح الباكر، حيث تجمع أعضاء مجلس النواب استعدادًا لهذه الجلسة الخاصة والتاريخية.

تم تجهيز القاعة الرئيسية بشكل رائع لاستقبال هذه الجلسة المهمة. تتسع القاعة لـ 1000 شخص، وتم تخصيص الشرفة العلوية لحرم الرئيس السيدة انتصار السيسي والمدعوين الخاصين بها. فيما تم تخصيص المقاعد الأمامية في القاعة لأعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة الذين سيحضرون الجلسة.

من بين الحضور المميزين في هذه الجلسة، يشارك رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والوكيلين المستشار بهاء أبو شقة وفيبي فوزي، وأعضاء اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، كما سيكون هناك حضور من رؤساء تحرير الصحف المهمة.

وسيؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفقًا للمادة 144 من الدستور، ونص اليمين يتضمن التزامه بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب واستقلالية الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.

بهذه الطريقة، يتوقف المقال عند توضيح استعدادات جلسة أداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية والحضور المهم فيها. ويبرز أهمية هذه الجلسة وتأثيرها التاريخي على مستقبل البلاد.