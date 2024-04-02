نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجهيزات النقل لجلسة تنصيب الرئيس السيسي وإجراءات القسم الدستوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مجلس النواب في مصر للاحتفال بجلسة تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة، وقد قامت الأمانة العامة بتخصيص أتوبيسات لنقل أعضاء المجلس والمحررين البرلمانيين من مقرهم الحالي في شارع القصر العيني إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

تأتي هذه الخطوة استعدادًا للجلسة التاريخية التي ستشهد تنصيب الرئيس.

تتواصل الاستعدادات بوتيرة سريعة للاحتفالية، فيما تنطلق أعمال الجلسة البرلمانية في تمام الساعة 11 صباحًا.

وقد طلبت الأمانة العامة من الأعضاء الحضور باكرًا للدخول إلى القاعة الرئيسية في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث ستعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني.

من المقرر أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وفقًا للمادة 144 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل توليه مهام منصبه أمام مجلس النواب.

ونصت القسم على الالتزام بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، والعمل على مصلحة الشعب واحترام استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

تأتي هذه الجلسة بمثابة مناسبة تاريخية تعكس استقرار العملية السياسية في مصر والتزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب، وتعكس أيضًا التحول الجديد في المقر البرلماني إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتبر رمزًا للتطور والتقدم في البنية التحتية للبلاد.