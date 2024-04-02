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السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر من السبت المقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر من السبت المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات إضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 6/4/2024 إلى 20/4/2024 وذلك تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

كما وجه بزيادة منافذ بيع التذاكر وزيادة شبابيك التذاكر بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.

وجاءت بيانات القطارات الإضافية كالآتي:

- تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان يوميا خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1941 (ثالثة مكيفة)  أسوان / القاهرة يوميا خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:10 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان يوميا خلال الفترة من 6 / 4 / 2024 وحتى 18 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:30 ويصل أسوان الساعة 07:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة)  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 7 / 4 / 2024 وحتى 19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:50 ويصل القاهرة الساعة 08:40 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1944 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان يوميا خلال الفترة من ليلة 6-7 / 4 / 2024 وحتى ليلة 18-19 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:40 ويصل أسوان الساعة 13:45 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 8 / 4 / 2024 وحتى 20 / 4 / 2024 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:30 ويصل القاهرة الساعة 23:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1946 (ثالثة مكيفة)  القاهرة / أسوان يوم 8 / 4 / 2024 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل أسوان الساعة 05:10 طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1947 (ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوم 12/4/2024 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل القاهرة الساعة 21:35 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة)  الإسكندرية / أسوان يوم 7 / 4 / 2024 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 11:50 ويصل أسوان الساعة 03:55 طبقا للجدول المرفق.

ويتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1949 ثالثة مكيفة أسوان / الاسكندرية يوم 13/ 4/ 2024 فقط محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 7 / 4 / 2024 فقط بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل الاسكندرية الساعة 14:15 طبقًا للجدول المرفق.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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