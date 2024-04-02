بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:34 صباحاً - يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، في مجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.

وطبقا لنص المادة 144 من الدستور، فإنه يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".

والمقرر أن تشهد الجلسة الخاصة لـ أداء اليمين الدستورية، خطاب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجه للشعب المصري.

ويستمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة.