ولاية رئاسية جديدة.. رئيس النواب يستقبل الرئيس السيسي لبدء مراسم اليمين الدستورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:34 صباحاً - استقبل المستشار حنفي جبالى، ووكيلي المجلس وأمينه العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لبدء مراسم الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، وقد تم عزف السلام الجمهوري.

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

وفي 18 ديسمبر الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارها بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى شهدت اعلى نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وقال المستشار حازم بدوى، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وإن عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية منافسة نزيهة بين المرشحين ومشاركة غير مسبوقة، وأكدت المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تابعت الانتخابات إنها الأكثر نزاهة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم.