رئيسا الشيوخ والنواب ومدبولى وشيخ الأزهر والبابا تواضروس ووزير الدفاع ومدير المخابرات وأبو الغيط في استقبال الرئيس السيسى بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:34 صباحاً - استقبل المستشار حفنى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى في بهو البرلمان، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الدكتور عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية في مجلس النواب.

وفى 18 ديسمبر الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارها بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى شهدت اعلى نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وقال المستشار حازم بدوى، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وإن عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية منافسة نزيهة بين المرشحين ومشاركة غير مسبوقة، وأكدت المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تابعت الانتخابات إنها الأكثر نزاهة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم.