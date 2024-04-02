حملة السيسى الانتخابية تبرز حلف الرئيس اليمين من العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:34 صباحاً -

ألقت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى الضوء على إلقائه، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية لبدء ولاية جديدة 2024 – 2030، مشيرة إلى أنه أول يمين دستورى من العاصمة الإدارية، وبمثابة الإعلان عن تدشين الجمهورية الجديدة رسميًا.

وفي 18 ديسمبر الماضى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قرارها بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتى شهدت اعلى نسبة مشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، وقال المستشار حازم بدوى، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وإن عدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية منافسة نزيهة بين المرشحين ومشاركة غير مسبوقة، وأكدت المنظمات والهيئات العربية والدولية التي تابعت الانتخابات إنها الأكثر نزاهة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم.