الوفد: الولاية الجديدة للرئيس السيسي بداية انطلاق الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 11:34 صباحاً - قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لمدة ٦ سنوات قادمة، هي بداية لمرحلة مهمة من عُمر الوطن، حيث انطلاق الجمهورية الجديدة التي عملت القيادة السياسية علي وضع ركائزها خلال السنوات الماضية، علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتحقق طفرة تنموية لم نشهدها في عصور سابقة، مشيرا إلي أن القيادة السياسية كانت لديها رؤية واضحة منذ اليوم الأول لتوليها الحكم حيث عملت علي استعادة أمن واستقرار الوطن بعد سنوات من الفوضي وعدم الاستقرار، بالتزامن مع إعادة بناء مؤسسات الدولة، واطلاق ثورة بناء وتعمير غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة أمام الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار " الهضيبي"، إلي أنه مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، كانت مصر تواجه تراجعا في دورها الإقليمي والدولي، لكنها الآن وبعد 10 سنوات من حكم الرئيس أصبحت لاعبا أساسيا وشريكا دوليا وإستراتيجيا فى المنطقة، بل وأصبح للدولة المصرية دورا محوريا وإستراتيجيا في المنطقة، حيث اهتم الرئيس بترميم علاقات مصر الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل ودعم سيادة كل دولة علي أراضيها، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، بالإضافة إلي تعزير آفاق التعاون المتبادل بين يحقق مصلحة الشعوب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق انجازات علي كافة الأصعدة، لكن الأبرز كان ما تحقق علي صعيد حقوق الإنسان التي كانت دائما محل نقد من جانب الغرب، حيث تبني الرئيس رؤية شاملة تدعم الحق فى التعليم، الصحة، المسكن، الحق في حياة كريمة لكل مواطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي بناء الإنسان وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليه سواء التعليم أو الصحة أو الحماية الاجتماعية، لافتا إلي أن الرئيس أطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد الأبرز والأهم في القرن الحادي والعشرين، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة لأكثر من ٦٠ مليون مواطن يعيشون القري ويعانون من تراجع مستوي الخدمات.

وأكد "الهضيبي"، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تسابق الزمن، من أجل إحدتث نهضة حقيقية في كافة القطاعات، َوهو ما تم بالفعل فمصر الأن لا تشبه بأي حال مصر قبل 10 سنوات، مؤكدت علي ثقته في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علي استكمال مسيرة البناء والتنمية لتصبح هذه الولاية الجديدة تتويج لجهود القيادة السياسية علي مدار السنوان الماضية.