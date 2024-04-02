نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة في القاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة في القاهرة الجديدة.

سيتم تسليم إجمالي 816 وحدة سكنية في 34 عمارة في منطقة جنوب أرض الجمعيات. من المقرر أن يبدأ التسليم في 21 أبريل الحالي ويستمر حتى 4 يونيو المقبل.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جدول تسليم الوحدات حسب أرقام العمارات. ستتم تسليم وحدات العمارة 1 في 4 أبريل، والعمارة 2 في 22 أبريل، والعمارة 3 في 23 أبريل، والعمارة 4 في 24 أبريل، والعمارة 5 في 25 أبريل.

وسيتم استكمال التسليم بتوالي العمارات الأخرى، حيث ستتم تسليم وحدات العمارة 6 في 28 أبريل، والعمارة 7 في 29 أبريل، والعمارة 8 في 30 أبريل، والعمارة 9 في 1 مايو، والعمارة 10 في 2 مايو، والعمارة 11 في 5 مايو، والعمارة 12 في 6 مايو، والعمارة 13 في 7 مايو، والعمارة 14 في 8 مايو، والعمارة 15 في 9 مايو.

وستتم مواصلة التسليم بتسليم وحدات العمارات المتبقية. ستتم تسليم وحدات العمارة 16 في 12 مايو، والعمارة 17 في 13 مايو، والعمارة 18 في 14 مايو، والعمارة 19 في 15 مايو، والعمارة 20 في 16 مايو، والعمارة 21 في 19 مايو، والعمارة 22 في 20 مايو، والعمارة 23 في 21 مايو، والعمارة 24 في 22 مايو، والعمارة 25 في 23 مايو.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 26 في 26 مايو، والعمارة 27 في 27 مايو، والعمارة 28 في 28 مايو، والعمارة 29 في 29 مايو، والعمارة 30 في 30 مايو. وأخيرًا، ستتم تسليم وحدات العمارة 31 في 1 يونيو، والعمارة 32 في 2 يونيو، والعمارة 33 في 3 يونيو، والعمارة 34 في 4 يونيو.

وطلب الغيطي من الفائزين بوحدات سكنية التوجه لبنك التعمير والإسكملسة إجراءات استلام الوحدات وتسديد المبالغ المستحقة والمتبقية قبل تاريخ التسليم المحدد.

وأشار إلى أنه سيتم تكوين لجان لتسليم الوحدات في كل عمارة للتأكد من استلامها بشكل سليم وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة.

مشروع جنة

مشروع جنة هو أحد المشاريع السكنية الكبيرة في القاهرة الجديدة، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للمواطنين.

يتضمن المشروع وحدات سكنية متنوعة مثل الشقق والتوين هاوس والفيلات، ويوفر مرافق وخدمات متكاملة مثل مساحات خضراء ومناطق تجارية ومدارس ومستشفيات.

تأتي هذه الدفعة الجديدة من تسليمات وحدات مشروع جنة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتوفير السكن الملائم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وتعد هذه الخطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتطوير المدن وتوفير فرص سكنية جديدة للمواطنين في مصر.