السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:31 مساءً - وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وشاركت مجموعة من الأطفال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وضع الإكليل.

عقب ذلك عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، ورافق الرئيس كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة.

كما وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سجل الشرف بالنصب التذكاري.

جاء ذلك عقب انتهاء مراسم جلسة أداء الرئيس اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية لفترة جديدة.