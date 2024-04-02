أخبار مصرية

بدء جلسة مجلس النواب لأداء الرئيس السيسي اليمين لفترة رئاسية جديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:31 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات جلسة مجلس النواب، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وتقام الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد عام 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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