رئيس النواب عن أداء الرئيس السيسى اليمين: صفحة جديدة بتاريخ الجمهورية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:31 مساءً - قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في يوم يسطر التاريخ المصري فيه صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة، إذ كتب الله لكم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تحت قبة مجلس النواب المصري في مقره الجديد، هذا البنيان الذى امتزجت بين جدرانه الحداثة والتطور بأصالة تاريخ البرلمان المصري العريق في صورة جلية جسدت واقعا طالما ابتغيتموه حين وجهتم بإنشاء العاصة الإدارية الجديدة لتكون كيانا مواكب للعصر متناغما مع الهوية الوطنية المصرية ونابضا بصورة حضارية لمستقبل مصر وتطلعات شعبها العظيم.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال جلسة آداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة، في مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت فيها التحديات وتعاظمت المسؤوليات، جاء السباق الرئاسية فاستحضر الشعب المصري ومواقفكم القوية واصطف بشكل غير مسبوق امام صناديق الاقتراع مستمسكا بكم عن معرفة ويقين مدركا حجم المسؤولية ومؤكدا رغبته في استكمال مسيرة البناء والعمل فاختاركم مجددا الثقة قائدا وزعيما لبلد الامن والأمان مصر سيدة الأوطان.