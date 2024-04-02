رئيس مجلس النواب: أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية صفحة بتاريخ الجمهورية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 12:32 مساءً - قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في يوم يسطر التاريخ المصري فيه صفحة من صفحات الجمهورية الجديدة، إذ كتب الله لكم أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، تحت قبة مجلس النواب المصري في مقره الجديد، هذا البنيان الذى امتزجت بين جدرانه الحداثة والتطور بأصالة تاريخ البرلمان المصري العريق في صورة جلية جسدت واقعا طالما ابتغيتموه حين وجهتم بإنشاء العاصة الإدارية الجديدة لتكون كيانا مواكب للعصر متناغما مع الهوية الوطنية المصرية ونابضا بصورة حضارية لمستقبل مصر وتطلعات شعبها العظيم.

وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال جلسة آداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة، في مرحلة فارقة من عمر الوطن كثرت فيها التحديات وتعاظمت المسؤوليات، جاء السباق الرئاسية فاستحضر الشعب المصري ومواقفكم القوية واصطف بشكل غير مسبوق امام صناديق الاقتراع مستمسكا بكم عن معرفة ويقين مدركا حجم المسؤولية ومؤكدا رغبته في استكمال مسيرة البناء والعمل فاختاركم مجددا الثقة قائدا وزعيما لبلد الامن والأمان مصر سيدة الأوطان.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".