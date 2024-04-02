حدث ضخم واستثنائي في تاريخ مصر.. النائبة هالة أبو السعد تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 03:32 مساءً - هنأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الجديدة، بعد أداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أننا كنا أمام حدث استثنائي ضخم.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، جاءت شاملة، حيث قدمت تعهدًا أمام الشعب المصري كعادته بمواصلة العمل لخدمة وطننا الغالي مصر، ومواصلة العمل الدؤوب لبناء مصر الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، أن ملامح الولاية الجديدة والتي كشف عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت شاملة ومعبرة عن حجم التحديات التي تواجدهها مصر الفترة المقبلة، كما بعثت برسائل أمل وتفاؤل حول مستقبل الأوضاع السياسية بعد تأكيده على تعميق الحوار الوطني وتنفيذ توصياته، إلى جانب تعزيز مكانة ومرونة الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي وغيرها من المشروعات القومية الضخمة التي تنوي مصر استكمالها على صعيد البنية التحتية والعمرانية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الجميع خلف القيادة السياسية من أجل أن يكمل مشوار الإنجازات والمشروعات، ويحقق أحلام وتطلعات وطموحات الشعب المصري.