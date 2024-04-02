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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية وتولي سيادته فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

كما يتقدم  الإمام الأكبر بخالص التهنئة إلى  الرئيس  السيسي، لفوزه  بجائزة «بطل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، متمنيًا للرئيس دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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