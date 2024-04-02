شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء سيادته اليمين الدستورية وتولي سيادته فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

كما يتقدم الإمام الأكبر بخالص التهنئة إلى الرئيس السيسي، لفوزه بجائزة «بطل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، متمنيًا للرئيس دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.