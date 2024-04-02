نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف توزع 46 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، توزع 46 طن سلع غذائية من صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية، تم خلال يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 أبريل 2024م تسليم 46 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والقاهرة وكفر الشيخ والسويس والدقهلية والإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بهذه المحافظات، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وذلك بواقع 4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف البحيرة، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسماعيلية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف القاهرة، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف كفر الشيخ، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف السويس، و12 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الدقهلية، و4 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف الإسكندرية، و8 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف مطروح، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف بور سعيد، و2 طن سلع غذائية لمديرية أوقاف دمياط.

جدير بالذكر أنه قد تم تسليم المديريات الإقليمية 130 طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، وجار تسليم 166 طن سلع غذائية للمديريات الإقليمية.