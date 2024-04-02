السفير السعودي بمصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تنصيبه لفترة رئاسية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:28 مساءً - هنأ السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير السعودي أسامة نقلي في تغريدة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: ‏أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع أطيب الأمنيات للشقيقة مصربمواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل أمنها واستقرارها وازدهارها.

‏وتابع: «يشرفني أن أشيد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة البلدين تعزيزها وتنميتها في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين».