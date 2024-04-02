أخبار مصرية

السفير السعودي بمصر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تنصيبه لفترة رئاسية جديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:28 مساءً - هنأ السفير أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير السعودي أسامة نقلي في تغريدة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: ‏أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع أطيب الأمنيات للشقيقة مصربمواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل أمنها واستقرارها وازدهارها.

‏وتابع: «يشرفني أن أشيد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة البلدين تعزيزها وتنميتها في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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