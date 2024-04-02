عبد الفتاح الطاروطى لـ "مملكة الدرويش": الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 04:33 مساءً - قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، قارئ القرآن الكريم، إن الشقاء يأتي عند انقطاع الوصال بالله سبحانه وتعالى، وأن الوصال يتحقق بالذكر والقرآن والتسبيح.

أضاف الطاروطي، في لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "مملكة الدراويش" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجالس المتصوفين، متابعا: "رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا هذا، والقرآن الكريم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يفارق أهل التصوف".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.