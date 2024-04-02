رئيس النيابة الادارية يهنئ السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 05:29 مساءً - تقدم المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية في برقية التهنئة: “الفترة الرئاسية الجديدة جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، التي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون”.

وأضاف: “نرجو من المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها”.