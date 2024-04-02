لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. سفير الصومال يهنئ الرئيس السيسي بأدائه اليمين الدستورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 05:29 مساءً - هنأ السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم "الثلاثاء" الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير الصومالي، في بيان اليوم: "أتقدم بأسمى آيات التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع تمنياتنا الصادقة لمصر بمواصلة مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستكمال النهضة التنموية الشاملة التي بدأها نحو جمهورية مصرية جديدة" .

وثمن السفير الصومالي العلاقات الصومالية المصرية الراسخة والتي تمتد عبر التاريخ ، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها قلب العروبة .