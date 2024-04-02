السكة الحديد: إيقاف قطارى 4230-4231 ركاب محرم بك / الحمام والعكس بشكل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 05:29 مساءً - نظرًا لقيام محافظة الإسكندرية بأعمال هدم كوبرى العامرية بكم 650 / 22 خط القبارى / مرسى مطروح ووجود تكدس سيارات على منفذ العامرية خاصة فى وقت الذروة ولتخفيف التكدس وعمل سيولة مرورية على منفذ العامرية وتنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس / محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

قررت الهيئة اعتبارًا من يوم 1 / 4 / 2024 ايقاف تشغيل قطارى 4230 / 4231 ركاب محرم بك / الحمام والعكس بشكل مؤقت ولحين صدور تعليمات أخرى.

ثالثة مكيفة برقم 1947 من أسوان / القاهرة يوم 12 أبريل 2024 فقط يقوم من أسوان الساعة 9:00 يصل القاهرة الساعة 21:35 كالجدول المرفق وبالتركيب الوارد به قطار 1946 لأسوان أعلاه.