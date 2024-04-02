نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية منتصف إبريل المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المدارس المصرية اليابانية، فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025 في منتصف شهر إبريل المقبل 2024.

شروط التقديم في المدارس اليابانية

الدخول على رابط التقديم في المدارس اليابانية من خلال الضغط هنا https://ejs4students.moe.gov.eg/disclaimerstudents/

قراءة شروط التقديم في المدارس اليابانية المصرية والأوراق المطلوبة، والأعمار المناسبة جيدًا.

الضغط على أوافق على جميع الشروط والأحكام.

الضغط على التقديم للمدارس.

كتابة الرقم القومي للطفل أو الطفلة والمدون في شهادة الميلاد.

إدخال سن الطفل باليوم والشهر والسنة.

اختيار المرحلة المتقدم لها الطفل.

الضغط على علامة صح للتأكد من كون المستخدم إنسان وليس برنامج حاسوب.

الضغط على التالي واستكمال البيانات.