محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:33 مساءً - تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعيا المولي عز وجل أن يوفق سيادته في فترة رئاسته الجديدة فى استكمال مسيرة العطاء والإنجازات وبناء كافة ربوع الوطن مع ترسيخ قيم الديمقراطية ودعائم الدولة المصرية مع إعلاء دولة الدستور والقانون.

وأكد محافظ مطروح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن خلال 10 سنوات بفضل الله وتوفيقه وقيادته الحكيمة رغم كل التحديات الداخلية والخارجية المحيطة من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، وكذلك استعادة بناء الوطن مع الجمهورية الجديدة، وإقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية والقومية الغير مسبوقة بكافة ربوع مصر بسواعد وعقول أبنائها خلف ربان السفينة، وتستكمل مصر مع قيادته الحكيمة مرحلة جديدة من البناء والاستقرار بفضل الله.

سائلاً المولى عز وجل أن تكون الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي هى استكمالا لمسيرة النهوض والتقدم لبناء الجمهورية الجديدة، وأن يحفظ الله تعالى مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، ويتحقق لها المزيد من التقدم والرخاء والازدهار بين الأمم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.