معلومات الوزراء: السيسي أكد أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 08:33 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدا عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة أداء اليمين الدستورية حيث أكد السيسي على أن بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود.

كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمجلس النواب

قال السيسي خلال كلمته" السنوات القليلة الماضية أثبتت أن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر ما بين محاولات الشر الإرهابى بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدوليـة والإقليميـة العاتية من حولنا تفرض علينا مواجهة تحديات.. ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث وهى التحديات التى لم يكن لنا أن نصمد فى وجهها

وأضاف السيسي خلال كلمته "إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة: حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا وقد قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائماالمعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.