العسيلى لـ «ع المسرح»: حاسس إنى لسه ببدأ وأشعر بالرضا بالوصول للعالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:32 مساءً - قال الفنان محمود العسيلى، إنه يشعر أنه يبدأ مشروعه الفنى، ولم يشعر بالرضا، ولديه الكثير ليقدمه، من طاقة وأفكار كثيرة، موضحا أنه سيرضى عن مشواره الفني عند وصوله للعالمية.

وأشار خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، إلى أنه لن يضمن النجاح أبدا، مشددا على أنه يتقن عمله ويترك كل شيء في يد الله.

وذكر أنه قدم أعمالا يعتقد أنها ستظل فترة من الزمن مثل "انت تقدر، وابن مصر"، وكذا أغنيتى "تبات ونبات وحلم بعيد"، مشيرا إلى أن ما يجعله إنسانا سعيدا هما رفيق العمر والذرية الصالحة.