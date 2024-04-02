التحالف الوطني يوزع 8000 كرتونة مواد غذائية داخل 90 قرية في سوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:33 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم توزيع 8000 قرية داخل 11 مركزا إداريا على مستوى المحافظة بإجمالى 90 قرية، تم التوزيع بالمجان وجاءت محتويات الكرتونه 4 أرز 3 سكر و3 كيلو مكرونة عبوة سمنة 650 جراما وزجاجة زيت 650 ملى وكيلو بلح وكيلو فول ونصف كيلو من العدس وعلبة صلصة وباكو شاى ونصف كيلو ملح بإجمالى ما يقرب من 15 كيلو جرام مواد غذائية.

وقامت جمعية الاأورمان عضو التحالف الوطنى قبل ذلك بتوزيع 25 طن لحوم بالمجان بواقع 2 كيلو لكل أسرة وذلك من الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الأسر وأن التحالف الوطنى قدم مختلف أوجه الرعاية والدعم حتى تم الوصول إلى أبعد نقاط داخل الكفور والنجوع والقرى والقرى الصحراوية والبعيدة عن الحضر صرح بذلك محمد سعد راضى مدير جمعية الاورمان.

كما تم توزيع لحوم على الأسر وذلك بناحية نجع العرب التابع لقرية إدفا بمركز ومدينة سوهاج وذلك ضمن حملة طرق الأبواب ويتم خلال الحملة إستهداف 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحمه لكل أسرة بإجمالى 2 طن لحوم بالمجان وتم عملية التوزيع من خلال قيام المتطوعين بطرق الأبواب وتسليم كل أسرة شنطه بالمجان

يذكر ان جمعية الأورمان عضو التحالف قامت قبل ذلك بتوزيع 6000 كرتونة مواد غذائية على 6 ألاف أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتى اطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وتم التوزيع بقرى روافع العيساوية والحريزات الشرقية والحريزات الغربية مركز المنشاة، وقرى العيساوية وجزيرة محروس وحي الكوثر مركز اخميم، وقرى السكساكه والحسنة والجباب والرياينه مركز طما والتوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.