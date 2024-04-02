أحمد لاشين ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد" على إكسترا نيوز.. الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:33 مساءً - يحل الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، المذاع على قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان "الإخوان - الحشاشين".

يتحدث "لاشين" عن مساهمته في إعادة ترجمة وضبط الصياغة لبعض الرباعيات والأماكن في مسلسل الحشاشين، وإلى أي مدى تعد المساحة الأسطورية لطائفة الحشاشين هي الأكثر انتشاراً.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميا، في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.