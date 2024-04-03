نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: هيئة المساحة تشارك في المشروعات القومية الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجالات الرفع المساحى ونزع الملكية وأنتاج الخرائط، وذلك بحضور المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبى نائب رئيس هيئة المساحة، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد عمر بالمكتب الفني للوزير.

وصرح الدكتور سويلم أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك في العديد من المشروعات القومية الكبرى بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات مثل مشروعات المدن الجديدة والطرق والتوسعات الزراعية وغيرها ( مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، والمسار الناقل لمحطة الحمام، وقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة)، كما قامت هيئة المساحة مؤخرًا بإنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من العين السخنة إلى مطروح، وتم التنسيق لبدء إنشاء الثوابت الأفقية والرأسية لمسار القطار السريع من أكتوبر إلى أبو سمبل، وهو ما يشير لأهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية.

وقد قامت الهيئة بإعتماد عدد (١٣) مكتب هندسي للمساعدة في تنفيذ الأعمال المساحية على مستوى المشروعات القومية بالدولة، كما تقوم الهيئة حاليًا بالتجهيزات النهائية لتشغيل مشروع المحطات الثابتة والذي يتكون من عدد (٤٤) محطة على مستوى الجمهورية للعمل بنظام RTK (الرصد اللحظي) لمساعدة كافة جهات الدولة على سرعة إنجاز الأعمال المساحية وضمان توحيد نظم الإحداثيات على مستوى الجمهورية بما يضمن تجانس البيانات المساحية المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للدولة.

كما تقوم هيئة المساحة بأعمال حصر الممتلكات بكل دقه لتحديد التعويضات العادلة للمواطنين والمؤسسات في حال الإضطرار لنزع الملكيات لتنفيذ مشروعات النفع العام، وهو الأمر الذى أتي بثماره في تنفيذ العديد من المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية علي مدار السنوات السابقة في تناغم ورضا مع المواطنين.

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال توفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٤٤٢٧ موقع بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (١٥٨) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(١٨٣٤٩) من الكفور والعزب والنجوع.

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