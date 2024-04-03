حشاد والطاروطي ونعينع والنعماني وحرك والحلفاوي وتميم أعضاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 10:28 صباحاً - في إطار حرص وزارة الأوقاف على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم جميع القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن آلكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،

وفي مقدمتهم:

القارئ الشيخ/ محمد حشاد.

القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي.

القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت.

القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع.

القارئ الشيخ/ طه النعماني.

القارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك.

القارئ الشيخ/ محمود سالمان الحلفاوي.

القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

و القرار يشمل جميع زملائهم من السادة القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.