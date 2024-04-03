نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، حيث سجلت معدلات أعلى من المعتاد بنحو 4 درجات مئوية.

الأثر الجوي المسبب للارتفاع في الحرارةأوضحت "غانم" خلال مداخلتها في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن الارتفاع في درجات الحرارة يعود إلى تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وهذا الأثر الجوي يزيد من فترات سطوع الشمس أثناء النهار، مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع درجات الحرارة.معدل الحرارة في القاهرة الكبرىوأشارت إلى أن معدل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى وصل إلى 30 درجة مئوية، مما يعكس استمرار الأجواء الحارة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية اليوم أثرت على الرؤية الأفقية في أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطات البحرية، مؤكدة اسقرار الحالة الجوية اليوم.



فرص سقوط الأمطار الأسبوع القادم



وتوقعت استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى السبت القادم، واعتبارًا من يوم الأحد سنتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل 4 درجات مئوية مع نشاط في سرعات الرياح في معظم الأنحاء، بجانب وجود فرص لسقوط الأمطار في السواحل الشمالية للبلاد.

