نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يكشف حقيقة انتشار حالات جديري مائي بمدرسة بحدائق أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجود حالات عدوى جديري مائي بين طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات.

وأكد أشرف سلومة في تصريح خاص لـ "دوت الخليج" أنه تم إرسال لجنة من الصحة لمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، بعد استغاثة أولياء الأمور بانتشار عدوى جديري مائي بين الطلاب، ولكن نتائج الفحوصات لم تثبت أي حالة واحده مصابة بمرض الجديري المائي.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، لاطمئنان أولياء الأمور على أبنائهم.

جدير بالذكر أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أستغاثه أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات من انتشار عدوى جديرى مائي بالمدرسة.