نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في وزارة المالية.. اعرف طريقة التقديم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر أربع وظائف قيادية شاغرة في مستوى مدير عام بوزارة المالية

مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات المالية العامة في الإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

مدير الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للدعم الفني بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بإدارة الموارد البشرية.

شروط التقديم

يجب على الراغبين في التقدم للوظائف ملء نموذج طلب الوظيفة المرفق بالإعلان، وتقديم المستندات المطلوبة والتي تتكون من ملفين ورقيين (أصل + صورة) بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة CD تحتوي على المستندات بصيغة PDF.

مواعيد التقديم

يمكن تقديم الطلبات باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية خلال ساعات العمل الرسمية من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، في الفترة من 1 أبريل وحتى 9 مايو 2024.